Окупанти в Криму знову скаржаться на пошкодження залізниці
Уранці 27 червня окупаційна влада поки що захопленого Криму знову повідомила про пошкодження залізничної колії.
Тепер проблеми з рухом залізничного транспорту в Кіровському районі.
Так званий глава Криму Сергій Аксьонов запевняє, що на місці вже працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть чотири-вісім годин. Постраждалих, як наголошує Аксьонов, немає.
Нагадаємо, що на минулому тижні було підірване залізничне полотно біля поки що окупованої Феодосії.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Аксьонов
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