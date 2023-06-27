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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти в Криму знову скаржаться на пошкодження залізниці

залізниця
Фото: Depositphotos

Уранці 27 червня окупаційна влада поки що захопленого Криму знову повідомила про пошкодження залізничної колії.

Тепер проблеми з рухом залізничного транспорту в Кіровському районі.

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов запевняє, що на місці вже працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть чотири-вісім годин. Постраждалих, як наголошує Аксьонов, немає.

Нагадаємо, що на минулому тижні було підірване залізничне полотно біля поки що окупованої Феодосії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Аксьонов

Крим
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