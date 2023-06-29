Мер Миколаєва закликав містян мати п’ятиденний запас їжі та води на випадок теракту на ЗАЕС

Жителям Миколаєва слід мати п’ятиденний набір харчування та води на випадок, якщо російські окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі виданню ПН.

За його словами, питання евакуації населення в разі підриву Запорізької АЕС наразі обговорюється на рівні держави.

— Зараз готуються дії, які потрібно зробити, з огляду на те, який може бути рівень радіації. Напрямок евакуації буде залежати від рози вітрів, якщо такий вибух відбудеться. Знаючи рівень підготовки операцій росіян, вони будуть готуватись (до підриву Запорізької АЕС, – Ред.), навіть якщо вітер буде в напрямку Росії, – зазначив він.

Міський голова Миколаєва додав, що у випадку евакуації влада міста буде займатись вивозом людей до глобального пункту евакуації, а в разі небезпеки усі необхідні дії будуть оголошені централізовано.

— Але вже сьогодні можна сказати містянам, що вони повинні мати п’ятиденний набір харчування та води про всяк випадок. Це вже можна готувати, щоб він завжди був, – додав він.

Відстань Запорізька АЕС – Миколаїв

Від Миколаєва ЗАЕС розташована на відстані 200 км.

Раніше Факти ICTV розповідали, що робити у випадку підриву Росією Запорізької АЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, ще 20 червня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що російські військові додатково замінували охолоджувач на ЗАЕС.

Вже 22 червня президент Володимир Зеленський зазначав, що Російська Федерація розглядає черговий терористичний акт із викидом радіації на окупованій Запорізькій АЕС, а самі росіяни, за словами президента, підготували для реалізації теракту все необхідне.

Паралельно із заявою президента виступив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який назвав ситуацію на захопленій ЗАЕС “вкрай нестабільною”.

Згодом про ситуацію на Запорізькій АЕС знову сказав ГУР МО Буданов, за словами якого, окупанти вже завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС.

Запорізька ОВА повідомляла, що у Запоріжжі будуть проведені спеціальні навчання на випадок виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Верховна Рада України закликала світову спільноту діяти, щоб запобігти ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидіяти ядерному шантажу Російської Федерації.

Фото: Енергоатом

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