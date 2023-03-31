Березень, 31 в 10:00

Президент України Володимир Зеленський до річниці звільнення Бучі (Київська область) від російських військ нагадав про звірства окупантів у цьому місті.

Допис з’явився в офіційних акаунтах глави держави в соцмережах.

Президент нагадав, що Буча понад місяць перебувала під окупацією. За цей час російські загарбники вбили й закатували сотні людей, зокрема й дітей.

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За словами Зеленського, тіла понад 175 людей були виявлені в братських могилах і камерах тортур.

– Буча. 33 дні окупації. Понад 1 400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9 000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни-окупанта, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що українці ніколи не пробачать звірств, скоєних у Бучі, а російські воєнні злочинці будуть покарані.

До повномасштабної війни в Бучі мешкали понад 55 тис. людей. Російські війська окупували місто на початку вторгнення.

Як зазначається в оприлюдненому президентом відео, з 27 лютого 2022 року Буча перетворилася на “місце різанини та катування мирних людей”.

Збройні сили України звільнили місто 31 березня. Перші кадри з міста жахнули українців та весь цивілізований світ: тіла вбитих окупантами мирних людей лежали просто на вулицях. Загиблих виявляли в підвалах та братських могилах. Тіла людей часто були спалені, зі слідами катувань та зв’язаними за спиною руками.

Вбивства, тортури, насильство, залякування, пограбування – все це злочини військ РФ, зафіксовані в Бучі. Такої жорстокості світ не бачив із часів Другої світової війни.

Загалом російська армія скоїла у Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів.

Правоохоронці з’ясували, що до злочинів причетні кадирівці, десантники з Пскова, а також силовики Росгвардії. Вдалося ідентифікувати понад 90 російських окупантів, причетних до цих злочинів.