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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кожний метр дається кров’ю: Залужний відреагував на заяви про повільний контрнаступ

Кожний метр дається кров’ю: Залужний відреагував на заяви про повільний контрнаступ
Фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що для швидкого розвитку контрнаступу українській армії вже зараз потрібно більше зброї – будь-якої зброї.

Про це він розповів журналістам The Washington Post.

Про потреби України Залужний говорить усім, хто готовий його слухати, включно з американським колегою, генералом Марком Міллі.

Головнокомандувач також висловив розчарування тим, що Україна досі не отримала бойових літаків від союзників, адже самі союзники ніколи б не почали контратаку без переваги в повітрі. Наприклад, обіцяні винищувачі F-16 не надійдуть нам до осені – у кращому разі.

За словами Залужного, ЗСУ мають випускати не менше артилерійських снарядів, ніж росіяни. В окупантів артилерійський вогонь удесятеро вищий, ми ж обмежені в ресурсах.

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Валерій Залужний

Валерій Залужний заявив, що його злить, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни почався повільніше, ніж очікувалося. За його словами, щодня ЗСУ просуваються вперед – навіть якщо це лише 500 метрів.

– Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки або щось іще. Кожен день, кожен метр дається кров’ю.

Без повного забезпечення ці плани взагалі нездійсненні. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема, – сказав генерал.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках українські захисники мають успіхи.

Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Валерій Залужний
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