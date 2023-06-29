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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Знімали роботу ППО: від початку великої війни СБУ оголосила підозру 200 особам

Знімали роботу ППО: від початку великої війни СБУ оголосила підозру 200 особам
Фото: Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 200 осіб, які знімали й поширювали інформацію про роботу нашої ППО під час повітряних атак РФ із використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Фактично цим вони допомагали окупантам коригувати удари по Україні.

Підозру оголошено за статтею 114-2 ККУ (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, Збройних сил України чи інших військових формувань).

Справи 190 фігурантів вже передано до суду. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

У СБУ кажуть, що у більшості випадків підозрювані навмисно передавали РФ інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони.

Найбільше ворога цікавили координати пунктів тимчасової дислокації, маршрутів руху та фортифікаційних споруд ЗСУ і, звісно ж. вогневі позиції артилерії та систем ППО.

Співробітники спецслужби нагадали, як встановили особи шістьох киян, які знімали роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на столицю вночі 16 травня. Чотирьом із них оголошено підозру, справи щодо інших двох скеровано до суду.

Вони вкотре закликають не знімати й не оприлюднювати відео- і фотоматеріали про роботу ППО та наслідки російських обстрілів, оскільки як свідоме, так несвідоме поширення, розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Дрони, Ракетні удари Росії, Російська агресія, СБУ
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