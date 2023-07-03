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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Замість вагнерівців: до Мелітополя завозять солдатів із Дагестану та Північної Осетії

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські окупанти завозять нову техніку та особовий склад через тимчасово окуповані Мелітополь та Маріуполь для участі у війні проти України.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram-каналі.

— Поки на запорізькому фронті Сили оборони України знищують ворога, окупанти завозять нову техніку й поки що живу силу через Мелітополь і Маріуполь, – написав він.

Федоров зазначив, що жителі Мелітополя помітили у місті позашляховик із написом “Шторм”. Він додав, що це новий підрозділ Міноборони Росії замість ПВК Вагнера.

Крім того у Мелітополі збільшилася кількість військових із Дагестану та Північної Осетії.

За словами Федорова, через Маріуполь на Запорізький напрямок везуть важку техніку, а над пляжами Кирилівки та Бердянська низько літають бойові гвинтокрили окупантів.

Він додав, що таким чином рашисти хочуть закидати фронт своїм “гарматним м’ясом”. Водночас він висловив віру  у те, що у ЗСУ “вистачить пакетів, щоб відправити цей неякісний продукт назад на Росію”.

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Джерело: Іван Федоров

Іван Федоров, Армія Росії, Війна в Україні, Маріуполь, Мелітополь, Російська агресія
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