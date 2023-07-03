Замість вагнерівців: до Мелітополя завозять солдатів із Дагестану та Північної Осетії
Російські окупанти завозять нову техніку та особовий склад через тимчасово окуповані Мелітополь та Маріуполь для участі у війні проти України.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram-каналі.
— Поки на запорізькому фронті Сили оборони України знищують ворога, окупанти завозять нову техніку й поки що живу силу через Мелітополь і Маріуполь, – написав він.
Федоров зазначив, що жителі Мелітополя помітили у місті позашляховик із написом “Шторм”. Він додав, що це новий підрозділ Міноборони Росії замість ПВК Вагнера.
Крім того у Мелітополі збільшилася кількість військових із Дагестану та Північної Осетії.
За словами Федорова, через Маріуполь на Запорізький напрямок везуть важку техніку, а над пляжами Кирилівки та Бердянська низько літають бойові гвинтокрили окупантів.
Він додав, що таким чином рашисти хочуть закидати фронт своїм “гарматним м’ясом”. Водночас він висловив віру у те, що у ЗСУ “вистачить пакетів, щоб відправити цей неякісний продукт назад на Росію”.
Джерело: Іван Федоров
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк