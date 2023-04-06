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Факти / Україна

У селі на Запоріжжі росіяни облаштували шпиталь у місцевій лікарні: лікують поранених окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У селі на Запоріжжі росіяни облаштували шпиталь у місцевій лікарні: лікують поранених окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

У селі Мала Білозерка, що у Запорізькій області, загарбники забрали місцеву лікарню під свої потреби.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям.

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Відомо, що станом на 2 квітня на лікуванні перебувало близько 80 загарбників із пораненнями різного ступеня важкості.

Раніше у Генштабі повідомляли, що у населеному пункті Розівка Запорізької області у будівлі місцевої лікарні окупанти так само облаштували собі шпиталь.

Також як польовий шпиталь загарбники використовують школу у Пологівському районі Запорізької області.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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