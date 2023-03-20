На Запоріжжі окупанти через великі втрати облаштовують шпиталі у школах та лікарнях – Генштаб

Березень, 20 в 18:58

Росія, продовжуючи зазнавати величезних втрат, облаштовує все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Так, у населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, у будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів.

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– За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії РФ. Також, у населеному пункті Високе Запорізької області, окупанти облаштували шпиталь у будівлі місцевої школи. Туди, протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував 4 медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.