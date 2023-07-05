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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЗСУ ще не використали свій потенціал – Сирський і Тарнавський про контрнаступ

Олександр Сирський
Фото: Міноборони

Збройні сили України ще не досягли свого “повного потенціалу”, але командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський кажуть, що контрнаступ “йде за планом”.

Про це вони сказали в інтерв’ю ABC News.

— Поки що події розвиваються згідно з планами, які були розроблені і затверджені, – сказав Сирський.

А Олександр Тарнавський сказав, що ситуація “стабільна”. Він додав, що головне, що ЗСУ ще не використали свій потенціал.

Сирський зазначив, що ніхто з союзників Україну не підштовхує з контрнаступом, є бажання самих військових досягти певних рубежів, однак вирішити це у спокійному місці – одне, а виконати “в умовах шаленого опору противника” – інше.

— Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без жодного тиску чи підштовхування з чийогось боку, – сказав Сирський.

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути під повний контроль Бахмут, Сирський сказав: “Так, звичайно. Я впевнений”.

За словами Сирського, ворог зазнає у вісім, а то й у десять разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців.

ABC News зазначає, що нині генерал Сирський здійснює нагляд за українськими силами навколо Бахмута і на сході, де цього тижня українські війська просунулися вперед на південному фланзі.

Зі свого боку, генерал Тарнавський, який керує контрнаступом на півдні, сказав, що ситуація “стабільна” і що Україна ще не використала “весь свій потенціал”.

Обидва генерали подякували США за військову підтримку, зазначивши, що бронетехніка, надана Заходом, змінює ситуацію на полі бою. Проте, як на сході, так і на півдні українські війська стикаються з величезними мінними полями на окупованій Росією території, ворог атакує техніку.

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Джерело: ABC News
Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Сирський
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