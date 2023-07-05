На Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки – Генштаб

У результаті наступальних операцій на Бахмутському напрямку українські військові мають успіх у районі Кліщіївки.

Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Він зазначив, що з півдня та з півночі від Бахмута Сили оборони тиснуть на російських військових, вибиваючи їх з окупованих раніше позицій та завдаючи суттєвих втрат. Аби спинити просування українських військових, ворог застосовує резерви.

– В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, – зазначив речник Генштабу.

Водночас на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни намагаються наступати, Сили оборони стримують просування РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.