На Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки – Генштаб
У результаті наступальних операцій на Бахмутському напрямку українські військові мають успіх у районі Кліщіївки.
Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Він зазначив, що з півдня та з півночі від Бахмута Сили оборони тиснуть на російських військових, вибиваючи їх з окупованих раніше позицій та завдаючи суттєвих втрат. Аби спинити просування українських військових, ворог застосовує резерви.
– В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, – зазначив речник Генштабу.
Водночас на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни намагаються наступати, Сили оборони стримують просування РФ.
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