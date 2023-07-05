Рішення “не розчарує українців”: президент Литви про саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які її не розчарують.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише LRT.

Очільник країни висловив надію, що президент України Володимир Зеленський після приїзду до Вільнюса “обов’язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує, але вже точно багато чого”.

Він зазначив, що не став би так категорично заявляти, що Україна не отримає запрошення в НАТО після війни “в тій чи іншій формі”, адже, за його словами, це саме те, що зараз обговорюється в Північно-Атлантичному Союзі.

– У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати, – говорить Науседа.

На його думку, успіх буде, якщо учасники саміту скажуть більше, ніж на саміті в Бухаресті у 2008 році. Він уточнив, що окремі держави приїдуть до Вільнюса зі своїми додатковими пакетами підтримки.

– Точно є не одна, не дві й навіть не чотири держави, які, ну, хотіли б масштабнішого тексту, і саме зараз триває діалог між такими державами та більш обережними державами і, сподіваюся, він завершиться у взаємоприйнятний спосіб, – резюмував Науседа.

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