У Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow для удару по Чонгарському мосту

У Генеральному штабі підтвердили, що Збройні сили України били по мостах на Чонгарі в тимчасово окупованому Криму ракетами Storm Shadow.

Про це сказав представник Генштабу Олексій Громов в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, ракети Storm Shadow класу повітря-земля заслуговують окремої уваги, адже дають можливість знищувати критично важливі військові об’єкти противника на відстані до 250 км.

— Свідченням ефективності крилатих ракет цього класу є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами, – сказав він.

Він додав, що завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом перебувають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів противника.

Зранку 22 червня стало відомо про пошкодження внаслідок обстрілу двох мостів, що на межі між Херсонською областю та Кримом. Йдеться про Чонгарський міст і про паралельну переправу через озеро Сиваш.

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.