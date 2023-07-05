У Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow для удару по Чонгарському мосту
У Генеральному штабі підтвердили, що Збройні сили України били по мостах на Чонгарі в тимчасово окупованому Криму ракетами Storm Shadow.
Про це сказав представник Генштабу Олексій Громов в інтерв’ю Укрінформу.
За його словами, ракети Storm Shadow класу повітря-земля заслуговують окремої уваги, адже дають можливість знищувати критично важливі військові об’єкти противника на відстані до 250 км.
— Свідченням ефективності крилатих ракет цього класу є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами, – сказав він.
Він додав, що завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом перебувають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів противника.
Зранку 22 червня стало відомо про пошкодження внаслідок обстрілу двох мостів, що на межі між Херсонською областю та Кримом. Йдеться про Чонгарський міст і про паралельну переправу через озеро Сиваш.
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