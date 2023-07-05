Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow для удару по Чонгарському мосту

У Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow для удару по Чонгарському мосту
Фото: Getty Images

У Генеральному штабі підтвердили, що Збройні сили України били по мостах на Чонгарі в тимчасово окупованому Криму ракетами Storm Shadow.

Про це сказав представник Генштабу Олексій Громов в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, ракети Storm Shadow класу повітря-земля заслуговують окремої уваги, адже дають можливість знищувати критично важливі військові об’єкти противника на відстані до 250 км.

— Свідченням ефективності крилатих ракет цього класу є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами, – сказав він.

Він додав, що завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом перебувають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів противника.

Зранку 22 червня стало відомо про пошкодження внаслідок обстрілу двох мостів, що на межі між Херсонською областю та Кримом. Йдеться про Чонгарський міст і про паралельну переправу через озеро Сиваш.

Читайте також
Потужний вибух і хмара диму: відео моменту ймовірного удару по Чонгарському мосту
Чонгарський міст

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, ЗСУ, Крим, Ракета, Чонгар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Крок за кроком. ЗСУ просунулися вглиб оборони росіян до 7,5 км на Мелітопольському та Бердянському напрямах
ЗСУ
Війна технологій. У РФ виходило заглушити HIMARS, ми доповіли партнерам – Резніков
HIMARS
Рішення “не розчарує українців”: президент Литви про саміт НАТО у Вільнюсі
У Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow для удару по Чонгарському мосту
Удар Іскандером по Первомайському: у лікарнях залишається семеро людей
Удар Іскандером по Первомайському
Засідання Ставки: Зеленський дав Залужному розпорядження посилювати Північ
Володимир Зеленський
Відео
”Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали

Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (05.07.2023)
У Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow для удару по Чонгарському мосту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (05.07.2023)
У Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow для удару по Чонгарському мосту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (05.07.2023)
У Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow для удару по Чонгарському мосту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (05.07.2023)
У Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow для удару по Чонгарському мосту
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь