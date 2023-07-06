Загроза аварії на ЗАЕС зменшується – Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС зменшується.

Про це повідомляє The Times.

Очільник ГУР відмовився називати причини такого висновку, але заявив, що до цього призвели “певні публічні та непублічні дії у цій сфері”.

– І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає, – додав Буданов.

Раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що РФ, ймовірно, зосереджена на звинуваченні України в безвідповідальних діях навколо ЗАЕС, включно зі створенням умов для можливої атаки під фальшивим прапором.

Джерело : The Times

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