Росія втричі менше застосовує Калібри для атак на Україну: Повітряні сили назвали причину

Російська армія почала застосовувати крилаті ракети Калібр приблизно втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

– За даними Генштабу, розвідки, Росія має можливість виробляти близько 30 Калібрів за місяць. Тому 10-15 Калібрів за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки й застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього непотребу, – сказав він.

Ігнат зазначив, що Росія витратила стратегічний запас ракет на удари по енергетичній інфраструктурі восени та взимку. При цьому окупанти активно використовують ракети С-300, яких мають багато, по прифронтових територіях та Х-22.

– Проте Х-22 вони вже не виробляють. Це старі радянські ракети. За час повномасштабного вторгнення понад 150 Х-22 було випущено по Україні, – додав він.

Нагадаємо, вночі 7 липня підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили 12 із 18 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131.

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