Саммит НАТО и формула мира: Зеленский подвел итоги визита в Турцию

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию была обсуждена Формула мира, а также гарантии безопасности и зерновая инициатива.

Об этом глава нашего государства сообщил в Telegram.

— Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по Формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями, — написал Зеленский.

Напомним, что накануне поздно ночью Зеленский подтвердил визит в Турцию и назвал темы обсуждения с Эрдоганом.

Кроме того, в СМИ сообщалось, что Эрдоган после встречи с Зеленским может поговорить с Путиным.

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