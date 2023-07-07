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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Саммит НАТО и формула мира: Зеленский подвел итоги визита в Турцию

Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган
Фото: Офис президента, Depositphotos

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию была обсуждена Формула мира, а также гарантии безопасности и зерновая инициатива.

Об этом глава нашего государства сообщил в Telegram.

— Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по Формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями, — написал Зеленский.

Напомним, что накануне поздно ночью Зеленский подтвердил визит в Турцию и назвал темы обсуждения с Эрдоганом.

Кроме того, в СМИ сообщалось, что Эрдоган после встречи с Зеленским может поговорить с Путиным.

Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Туреччина
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