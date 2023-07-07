Зеленський підтвердив візит до Туреччини та назвав теми обговорення з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський планує в найближчому майбутньому відвідати Туреччину, де має намір зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це український лідер заявив у четвер, 6 липня, під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

– Щодо Туреччини. Ми повинні сьогодні акумулювати всіх лідерів Альянсу, щоб тиснути на РФ не тільки на полі бою. Тиснути разом. У нас є кілька питань до обговорення. Це зернова ініціатива. Це дуже важливе питання підтримки України в НАТО. Це обмін полоненими, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що Україна має “багато тем” для обговорення з Туреччиною. Глава української держави також сподівається, що з президентом Туреччини вдасться досягти певних домовленостей.

Повідомлення про те, що президент Зеленський планує відвідати Туреччину, з’явилися напередодні. Зазначалося, що візит українського лідера і переговори з Реджепом Ердоганом відбудуться в Стамбулі, перед початком саміту НАТО, членом якого також є і Туреччина.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до Праги, президент Чехії Петро Павел заявив, що його країна підтримає членство України в НАТО.

Джерело : Офіс президента

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