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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ердоган після зустрічі з Зеленським може поговорити з Путіним – ЗМІ

Ердоган після зустрічі з Зеленським може поговорити з Путіним – ЗМІ
Фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським може поговорити з Путіним.

Про це повідомляє турецький телеканал A Haber.

Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після цього в Ердогана запланований контакт із Путіним.

Під час візиту Зеленського обговорюватимуться останні події щодо війни РФ проти України, продовження Зернової угоди та двосторонні відносини.

Напередодні український президент підтвердив, що планує в найближчому майбутньому відвідати Туреччину, де має намір зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Болгарії з робочим візитом, після чого поїхав до Чехії, а зараз прямує до Словаччини.

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Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Туреччина, Україна
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