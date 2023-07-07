Ердоган після зустрічі з Зеленським може поговорити з Путіним – ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським може поговорити з Путіним.
Про це повідомляє турецький телеканал A Haber.
Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після цього в Ердогана запланований контакт із Путіним.
Під час візиту Зеленського обговорюватимуться останні події щодо війни РФ проти України, продовження Зернової угоди та двосторонні відносини.
Напередодні український президент підтвердив, що планує в найближчому майбутньому відвідати Туреччину, де має намір зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Болгарії з робочим візитом, після чого поїхав до Чехії, а зараз прямує до Словаччини.