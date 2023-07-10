Розвідка Британії озвучила причину високої смертності серед солдат РФ в Україні
Висока смертність серед поранених в Україні військових РФ викликана неналежною медичною допомогою. До 50% смертей можна було б запобігти.
Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що у Росії виникла криза військового медичного забезпечення, бо у середньому протягом 17 місяців щодня поранень зазнавали близько 400 осіб.
За даними британської розвідки, приплив військових, ймовірно, підірвав нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг, особливо у прикордонних районах поблизу України. Цілком імовірно, що багато спеціалізованих військових шпиталів зарезервовані для поранених офіцерів.
За словами начальника навчального відділу бойової медицини роти Калашнікова, цілком імовірно, що до 50% смертей під час бойових дій можна було б запобігти завдяки належній першій допомозі.
– Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною смертельних випадків і ампутацій, яким можна було запобігти, – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.
У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.Ярослава Марущенко