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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Розвідка Британії озвучила причину високої смертності серед солдат РФ в Україні

Розвідка Британії озвучила причину високої смертності серед солдат РФ в Україні
Фото: Getty Images

Висока смертність серед поранених в Україні військових РФ викликана неналежною медичною допомогою. До 50% смертей можна було б запобігти.

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у Росії виникла криза військового медичного забезпечення, бо у середньому протягом 17 місяців щодня поранень зазнавали близько 400 осіб.

За даними британської розвідки, приплив військових, ймовірно, підірвав нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг, особливо у прикордонних районах поблизу України. Цілком імовірно, що багато спеціалізованих військових шпиталів зарезервовані для поранених офіцерів.

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За словами начальника навчального відділу бойової медицини роти Калашнікова, цілком імовірно, що до 50% смертей під час бойових дій можна було б запобігти завдяки належній першій допомозі.

– Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною смертельних випадків і ампутацій, яким можна було запобігти, – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, Міністерство Оборони
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