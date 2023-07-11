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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Для підтримки контрнаступу ЗСУ: Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії

Еммануель Макрон
Фото: Офіс президента

Франція ухвалила рішення передати Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу Збройних сил України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі у вівторок, 11 липня.

За його словами, це допоможе надавати підтримку ЗСУ в контрнаступі.

Про які саме ракети йдеться, Макрон не уточнив, але, як відомо, на озброєнні у Парижа крилаті ракети SCALP-EG.

У травні повідомлялося, що Франція вивчає можливість постачання Україні далекобійних ракет SCALP. Ці ракети вважаються аналогом наданих британських Storm Shadow.

Що відомо про ракети SCALP?

Це керована ракета класу повітря-земля, призначена для ураження нерухомих цілей на великій відстані.

Вона була розроблена у 1990-х французькою компанією Matra і британською British Aerospace. SCALP – це акронім від Long Range Autonomous Conventional Cruise System.

Її дальність офіційно становить 250 км, але може сягати 500 км або й 700 км – залежно від версії. Дозволяє вражати стратегічні цілі, розташовані в тилу бойових дій, як-от командні центри, склади боєприпасів або логістичні вузли.

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Війна в Україні, Еммануель Макрон, Зброя, Україна, Франція
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