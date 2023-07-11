Для підтримки контрнаступу ЗСУ: Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії

Франція ухвалила рішення передати Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу Збройних сил України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі у вівторок, 11 липня.

За його словами, це допоможе надавати підтримку ЗСУ в контрнаступі.

Про які саме ракети йдеться, Макрон не уточнив, але, як відомо, на озброєнні у Парижа крилаті ракети SCALP-EG.

У травні повідомлялося, що Франція вивчає можливість постачання Україні далекобійних ракет SCALP. Ці ракети вважаються аналогом наданих британських Storm Shadow.

Що відомо про ракети SCALP?

Це керована ракета класу повітря-земля, призначена для ураження нерухомих цілей на великій відстані.

Вона була розроблена у 1990-х французькою компанією Matra і британською British Aerospace. SCALP – це акронім від Long Range Autonomous Conventional Cruise System.

Її дальність офіційно становить 250 км, але може сягати 500 км або й 700 км – залежно від версії. Дозволяє вражати стратегічні цілі, розташовані в тилу бойових дій, як-от командні центри, склади боєприпасів або логістичні вузли.

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