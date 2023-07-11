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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЗМІ пишуть, що далекобійні ракети SCALP вже надійшли в Україну – відома їхня кількість

Ракети Storm Shadow
Фото: Getty Images

Франція вже розпочала постачання в Україну ракет великої дальності SCALP. Про це пише France 24 з посиланням на джерело.

Зазначається, що ракети будуть інтегровані на незахідні військові літаки.

Джерело видання на полях саміту НАТО у Вільнюсі повідомило, що Київ пообіцяв Парижу не застосовувати ракети по території Росії. Таким чином, ракети, які можуть досягати 250 км, будуть використовуватися лише в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Париж не вважає передачу цих ракет ескалацією, враховуючи, що Росія запускає ракети з набагато більшим радіусом дії.

Водночас, за даними AFP, Франція вже передала Україні кілька крилатих ракет SCALP. Агентство Reuters пише, що Франція передасть Україні 50 далекобійних ракет SCALP. Їх візьмуть із запасів французьких військ.

11 липня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про передання Україні ракет далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу Збройних сил України.

Як відомо ракети класу повітря-земля SCALP вважаються аналогом наданих британських Storm Shadow.

Що відомо про ракети SCALP?

Це керована ракета класу повітря-земля, призначена для ураження нерухомих цілей на великій відстані.

Вона була розроблена у 1990-х французькою компанією Matra і британською British Aerospace. SCALP – це акронім від Long Range Autonomous Conventional Cruise System.

Ракети SCALP – Франція вже передала Україні крилаті ракети – деталі

Її дальність офіційно становить 250 км, але може сягати 500 км, або й 700 км – залежно від версії. Дозволяє вражати стратегічні цілі, розташовані в тилу бойових дій, як-от командні центри, склади боєприпасів або логістичні вузли.

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Джерело: France24, AFP
Війна в Україні, Ракета, Україна, Франція
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