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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Готуються до атак: РФ вивела в Чорне море фрегат Адмірал Ессен

Фрегат Адмірал Ессен Чорноморського флоту РФ

Удень 12 липня Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

За даними Оперативного командування Південь, наразі до підводного човна приєднався фрегат Адмірал Ессен.

Тепер сумарний залп Калібрів може сягати 12.

– Рівень ракетної загрози оцінено як високий. На тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак, – попереджають в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони Росії

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