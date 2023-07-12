Готуються до атак: РФ вивела в Чорне море фрегат Адмірал Ессен
Удень 12 липня Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
За даними Оперативного командування Південь, наразі до підводного човна приєднався фрегат Адмірал Ессен.
Тепер сумарний залп Калібрів може сягати 12.
– Рівень ракетної загрози оцінено як високий. На тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак, – попереджають в ОК Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Міноборони Росії
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