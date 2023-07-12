Готовятся к атакам: РФ вывела в Черное море фрегат Адмирал Эссен
Днем 12 июля Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море.
По данным Оперативного командования Юг, в данный момент к подводной лодке присоединился фрегат Адмирал Эссен.
Теперь суммарный залп Калибров может достигать 12.
– Уровень ракетной угрозы оценен как высокий. На фоне активности вражеской авиации и беспилотной разведки это может свидетельствовать о подготовке к предстоящим атакам, – предупреждают в ОК Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг
Фото: Минобороны России
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