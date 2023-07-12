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Татьяна Забожко, редактор ленты

Готовятся к атакам: РФ вывела в Черное море фрегат Адмирал Эссен

Фрегат Адмірал Ессен Чорноморського флоту РФ

Днем 12 июля Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море.

По данным Оперативного командования Юг, в данный момент к подводной лодке присоединился фрегат Адмирал Эссен.

Теперь суммарный залп Калибров может достигать 12.

– Уровень ракетной угрозы оценен как высокий. На фоне активности вражеской авиации и беспилотной разведки это может свидетельствовать о подготовке к предстоящим атакам, – предупреждают в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны России

Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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