Депортація, паспортизація та тортури: як РФ знищує українську ідентичність в окупованих регіонах

Росія планує ліквідацію української ідентичності на окупованих територіях, щоб ці регіони не можна було знову інтегрувати до нашої держави.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела у західній розвідці.

У матеріалі зазначається, що Москва посилила свій контроль над значною частиною південної та східної України, домагаючись культурних та демографічних змін за допомогою насильства та заміни місцевого населення.

Європейські чиновники повідомляють, що такі дії можуть бути класифіковані як воєнні злочини, і що Кремль не виявляє інтересу до переговорів щодо окупованих територій.

Частиною російської стратегії є репресії, тортури, вбивства українських чиновників, депортація українських дітей до Росії, переселення людей з РФ на захоплені території та обмеження прав тих, хто не отримав російський паспорт.

Дії росіян у захоплених після 24 лютого 2022 року регіонах схожі до того, що Росія чинила для інтеграції українських Криму та Донбасу з 2014 року.

Публічно союзники України висловлювались, що переговори мають проходити лише на її умовах, і пообіцяли продовжувати надавати військову допомогу. Проте, за словами джерел, у приватних розмовах співробітники європейської розвідки кажуть, що між союзниками Києва можуть бути розбіжності щодо переговорів між Україною та Росією.

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