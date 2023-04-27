Якби в Україні заборонили московський патріархат, в УПЦ МП почалась би революція – релігієзнавець

Минув майже місяць відтоді, як держава ухвалила рішення про розірвання з представниками УПЦ МП оренди приміщень Києво-Печерської лаври. За цей час відбулося чимало подій, ченці московського патріархату перешкоджали перевіркам комісії від Мінкульту та відмовлялися добровільно покидати стіни лаври.

Журналіст Фактів ICTV поспілкувався з релігієзнавцем, доктором філософських наук, професором кафедри богослов’я та релігієзнавства НПУ ім. Драгоманова Юрієм Чорноморцем, намагаючись з’ясувати, чи правильні дії влади і, найголовніше, що робити з УПЦ МП – про це читайте в матеріалі.

Релігієзнавець вважає, що у ситуації з Києво-Печерською лаврою українській владі необхідно було діяти рішучіше, починаючи з 2014 року, коли після початку бойових дій на Донеччині ченці УПЦ МП вели активну пропагандистську кампанію проти України.

– Депутатам необхідно прийняти законопроєкт, який поданий Кабінетом міністрів. Він передбачає заборону в Україні діяльності будь-яких релігійних організацій пов’язаних із московським патріархатом. Пов’язаних з будь-якими центрами в країні-агресорі. Тож, відповідно, тоді б ми мали значно жорсткіше правове поле. Ми могли б судити не тільки за колабораціонізм, виправдання російської агресії, розпалювання міжрелігійної ворожнечі. А й, відповідно, застосувати законні правові санкції за саму належність до московського патріархату, – розповідає Юрій Чорноморець. – Треба арештовувати керівників цієї релігійної організації. Судити їх за те, що з вересня 2014 року вони вели систематичну інформаційну війну проти України. І на цій основі чинили дуже багато злочинів: колабораціонізм, розпалювання міжрелігійної ворожнечі, виправдання російської агресії.

За словами професора, коли почалася агресія Росії проти України, у лаврі чернецтво розділилося навпіл. Понад половину ченців активно виступали проти позиції митрополита Павла, який виправдовував російську агресію.

Релігієзнавець зауважив, що на окремі громади, монастирі, семінарії тиснути не можна. Треба залучити цей потенціал і скористатися ситуацією. Замість того, щоб чинити дії, які згуртовують вірян УПЦ МП навколо проросійських своїх керівників.

– Наша держава чомусь не вміє використати таку можливість. Замість того, щоб брати, скажімо, і забороняти цю релігійну організацію загалом, і ставити цю більшість лаврських ченців в таку правову ситуацію, що хочеш – не хочеш, але якась із форм самостійності від Москви. Або з ПЦУ, або самостійно! І, відповідно, без владики Павла.

Наша держава починає забороняти “по крапельці” щось: тут заборонили, тут заборонили. Тоді люди починають захищатися, починають гуртуватися навіть навколо таких одіозних лідерів, як владика Павло. Цього не можна робити, розповідає релігієзнавець, та наголошує, якби в Україні заборонили московський патріархат – то ми б побачили церковну революцію із середини УПЦ МП на всіх рівнях. Але ситуація не безнадійна, вважає Чорноморець.

– Половина священства цієї церкви вимагає суду над патріархом Кирилом. А половина бажає автокефалії. 72% вірян цієї релігійної організації хочуть повного розриву з Москвою.

Нагадаємо, згідно з договором, укладеним 19 липня 2013 року, чоловічий монастир УПЦ МП мав право безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

На початку березня указом президента та постановою Кабміну було створеноміжвідомчу робочу групу, яка встановила порушення монастирем умов про використання безплатно наданого державного майна. На підставі цього Києво-Печерська лавра розірвала договір оренди з УПЦ МП та дала монахам час до 29 березня повністю звільнити будівлі та територію заповідника.

У відповідь на це митрополит Павло заявив, що його церква не має наміру покидати лавру, принаймні до закінчення судових розглядів, мовляв, під час дії воєнного стану українська влада не має права розривати договір оренди.

30 березня Києво-Печерській лаврі розпочала роботу спільна комісія з прийняття будівель у державне користування. Втім, представники УПЦ МП всіляко намагалися перешкоджати фахівцям і не допускали їх на територію лаври. А коли комісія вже разом із правоохоронцями змогла потрапити на територію святині, то почала фіксувати численні порушення ченцями правил користування будівлями заповідника Києво-печерська лавра.

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