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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Штурм окупантів на Бахмутському напрямку не вдався: одні загинули, інші – розбіглися

Удар по окупантах на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські захисники зірвали спробу штурму російських окупантів на Бахмутському напрямку.

За словами генерала-полковника, велика група загарбників збиралася йти на штурм зранку.

Однак аеророзвідники 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького виявили їх ще вночі та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону.

Точними ударами вдалося знищити ворожі боєприпаси. Детонація БК тривала до ранку.

Крім того, від вогню артилерії частина піхоти загинула. Деякі росіяни розбіглися.

Нагадаємо, що напередодні Сили оборони, попри удари авіації та артилерії РФ, успішно відбили всі ворожі атаки в районі Берхівки на Бахмутському напрямку.

Так само щільний вогонь ворожої артилерії не завадив українським захисникам відбити атаки військ РФ у районі Першотравневого на Авдіївському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сирський

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
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