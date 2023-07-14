Штурм окупантів на Бахмутському напрямку не вдався: одні загинули, інші – розбіглися
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські захисники зірвали спробу штурму російських окупантів на Бахмутському напрямку.
За словами генерала-полковника, велика група загарбників збиралася йти на штурм зранку.
Однак аеророзвідники 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького виявили їх ще вночі та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону.
Точними ударами вдалося знищити ворожі боєприпаси. Детонація БК тривала до ранку.
Крім того, від вогню артилерії частина піхоти загинула. Деякі росіяни розбіглися.
Нагадаємо, що напередодні Сили оборони, попри удари авіації та артилерії РФ, успішно відбили всі ворожі атаки в районі Берхівки на Бахмутському напрямку.
Так само щільний вогонь ворожої артилерії не завадив українським захисникам відбити атаки військ РФ у районі Першотравневого на Авдіївському напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.
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Джерело: Сирський
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