Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Терміново
Ракета в напрямку міста: в Запоріжжі пролунали вибухи
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні

Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
Фото: Офіс президента

Перший в історії візит президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до України – це важливий символ. Нині українці ведуть визвольну боротьбу за свій дім, тому це важливо з точки зори підтримки країн азійського регіону.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону.

– Він важливий з точки зору символізму. В час боротьби України проти російської агресії нас підтримують не лише наші традиційні європейські, євроатлантичні партнери, але й топ-країни азійського регіону, – вважає заступник глави Офісу президента.

Жовква поділився, що під час візиту президента Південної Кореї лідерам вдалося обговорити низку важливих тем, які безпосередньо стосуються допомоги Україні та боротьби за незалежність. Однак не все можна озвучити суспільству, зазначив він.

– Корея вже дещо зробила і готова зробити ще більше. Будуть не лише САУ. Корея виробляє багато дуже хороших військових компонентів, необхідних нам на полі бою для успішного проведення контрнаступу, – натякнув посадовець.

Читайте також
ЗСУ близькі до великого успіху в контрнаступі – начальник розвідки Естонії
Військовий ЗСУ керує дроном

Війна в Україні, контрнаступ, Офіс президента, Південна Корея
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вони ні на що не впливають: Подоляк про заяву ФСБ щодо “замаху” на Собчак і Симоньян
Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
П’ять країн ЄС хочуть продовжити обмеження імпорту зерна з України після 15 вересня
Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
Вибухи у Сумах та Запоріжжі та вагнерівці в Білорусі: 508-й день війни
Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
У Сумах пролунали вибухи: повітряну тривогу не оголошували
Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь