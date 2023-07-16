Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні

Перший в історії візит президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до України – це важливий символ. Нині українці ведуть визвольну боротьбу за свій дім, тому це важливо з точки зори підтримки країн азійського регіону.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону.

– Він важливий з точки зору символізму. В час боротьби України проти російської агресії нас підтримують не лише наші традиційні європейські, євроатлантичні партнери, але й топ-країни азійського регіону, – вважає заступник глави Офісу президента.

Жовква поділився, що під час візиту президента Південної Кореї лідерам вдалося обговорити низку важливих тем, які безпосередньо стосуються допомоги Україні та боротьби за незалежність. Однак не все можна озвучити суспільству, зазначив він.

– Корея вже дещо зробила і готова зробити ще більше. Будуть не лише САУ. Корея виробляє багато дуже хороших військових компонентів, необхідних нам на полі бою для успішного проведення контрнаступу, – натякнув посадовець.

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