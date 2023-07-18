Завершення зернової угоди: які є альтернативні шляхи та як це позначиться на українцях

17 липня, у день завершення зернової угоди, секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. Які є альтернативні шляхи постачання зерна, як це позначиться на економіці нашої країни та пересічному українцю – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Альтернативні шляхи

Голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка зазначив, що є декілька альтернативних шляхів для України після припинення дії зернової угоди. Окрім залізничної колії до кордонів України та автоперевезень, це може бути річкова логістика на Дунаї, яка запрацювала у 2023 році. Насамперед йдеться про річкові термінали та сухі порти, так звані елеватори.

Крім того, відбулися поглиблювальні роботи на гирлі Бистре і загалом очищення портових пунктів на портах Дунаю.

– Тому зараз ситуація важка дуже, у багатьох випадках критична, але не настільки критична, якою була 24 лютого 2022 року, – запевняє експерт.

Та й, за словами Крошки, сезон українського експорту зерна ще не розпочався, наразі йде збір озимих і ярих культур. Тож час для пошуку та впровадження альтернатив є.

Наразі ж розглядаються перспективи продовження вузької колії на території Молдови і до Львова.

Крім того, перезапускається річковий флот та є перспективи запровадження контейнерної логістики.

– Окремий результат, який наразі розглядається – це розширення можливостей завантаження і перевантаження суден українським зерном, зокрема це перевалка у морі. Це вплине на те, що якась альтернатива буде створюватися, – каже Крошка.

Також він висловив сподівання, що Туреччина та Китай повпливають на рішення РФ щодо відновлення зернової угоди.

Вплив на економіку

Наслідки можуть бути досить серйозними, каже експерт.

– Якщо зможемо розвантажити обсяг зерна, який ходив зерновим коридором, це однозначно створить навантаження на прикордонні переходи. Вони є вузьким горлечком в українському експорті, тому що, окрім зерна, Україна експортує ще багато інших продуктів, зокрема контейнерні перевезення – м’ясо, молоко, мед, фрукти, – каже фахівець.

Тож припинення зернового коридору вплине на поставки інших продуктів, насамперед швидкопсувних, до яких належать всі, окрім зерна, продукти, зокрема баклажани, огірки, помідори, кавуни тощо.

– Зерно має дуже великий обсяг, і якщо ми сьогодні перейдемо від навантаження балкерів річкових або у портах Одеси, то експортер буде навантажувати залізничні вагони й автотранспорт для того, щоб переміщувати в режимі транзиту продукцію до Румунії чи Польщі. А це створить досить серйозні черги на українському кордоні. Тож тут постає питання, що робити з продуктами, які швидко псуються. Оце вузьке горлечко за рахунок створення великих черг на кордоні унеможливить швидкий пропуск тих продуктів, а це серйозно вплине на експорт товарів, якими Україна славиться, – пояснює Крошка.

Ця ситуація дуже прямо вплине і на бюджет України, адже якщо наш експортер не зможе вивезти продукцію, то він не отримає за це гроші. Відбудеться зменшення валютної виручки бюджету.

Постраждають передусім невеликі підприємства, особливо це стосується тих, хто займається овочами та фруктами.

– Найболісніше припинення зернового коридору вдарить по дрібних фермерах. Питання у тому, що робити фермеру, який виростив продукцію, але фізично не може її продати. Це може бути критично, бо найбільше через війну постраждали не великі холдинги, а маленькі підприємстві, – говорить експерт.

Ще можливий наслідок – це спекуляції на світовому ринку.

Що буде з цінами

Припинення зернової угоди досить серйозно вплине на бізнес загалом, в Україні буде менше коштів, щоб самостійно утримувати себе. Щодо цін на продукти, то, на думку Крошки, внутрішній ринок не відчує підвищення.

– Тут не варто узагальнювати, бо різні продукти, різні терміни зберігання, різна сезонність. Так, по фруктах й овочах навпаки цього року можемо отримати зменшення. Що стосується борошна, хлібобулочних виробів, я думаю, що критично ця ситуація із зерновою угодою не відобразиться на цінах. Я не думаю, що буде серйозне коливання цін на внутрішньому ринку та здорожчання. Хіба що загальне на рівні інфляції в Україні через зменшення валютної виручки, – пояснює експерт.

А ось щодо експортного ринку, то там варто очікувати збільшення цін.

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