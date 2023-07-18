Загнаний в глухий кут у Бахмуті ворог відкриває нові напрямки: Маляр пояснила тактику РФ

Щоб зупинити просування Сил оборони на Бахмутському напрямку, російські війська починають наступ на інших напрямках. Таким чином ворог намагається змусити ЗСУ перекидати сили і засоби на інші ділянки фронту.

Так заступниця міністра оброни Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини пояснила тактику російського командування на сході, яку воно застосовує не вперше.

– Те, що відбувається на сході, це абсолютно передбачувана реакція ворога на наше просування. Вони почали панікувати, тому що на Бахмутському напрямку, на південному фланзі міста щодня ми потроху, але просуваємося, і основні панівні висоти зайняті українськими військами. Це дуже дошкуляє ворогу, вони не можуть ні пересуватися по Бахмуту, ні вийти звідти, тому використовують інші тактики, щоб зупинити наш наступ, – пояснила вона.

За її словами, зараз ключове завдання РФ, оскільки вона не може наступати, включати додаткові напрямки – це зараз відбувається на Куп’янському напрямку.

– Вони там з суботи наступають, справді підтягнули туди сили, але це відбувається у відповідь на наш наступ на Бахмутському напрямку. І зараз ЗСУ дуже мужньо там протистоять, – наголосила заступниця глави Міноборони.

Щодо ситуації на півдні, то тут, як зауважила Маляр, ситуація стабільна користь українських військ – “ми поступово, але дуже впевнено просуваємося вперед, безумовно, з перешкодами з боку ворога”.

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