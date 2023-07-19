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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ірландія розслідує, як їхні деталі потрапили до збитого над Миколаєвом російського БпЛА

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар і Зеленський
Фото: Офіс президента

Ірландія розслідує факт потрапляння деталей їхнього виробництва у російський дрон-камікадзе, яким агресор атакував Миколаїв, і підозрює в порушенні санкцій третю сторону.

Про це 19 липня заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. 

– Ми знаємо про збиття того дрона; ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося, – сказав Варадкар.

Глава уряду Ірландії  запевнив, що попри військову нейтральність, його держава не є нейтральною політично і повністю підтримує Україну в боротьбі за незалежність і відновлення території.

Нагадаємо, напередодні, 18 липня Миколаїв атакували ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. На одному з них помітили іноземний карбюратор двигуна іранського безпілотника, на якому було написано Made in Ireland (зроблено в Ірландії – переклад з англійської мови).

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Ірландія, Безпілотники, Володимир Зеленський, Російська агресія
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