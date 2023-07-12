Росіяни мінують технічні приміщення та машинні зали Запорізької АЕС

Російські військові мінують об’єкти на території Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Military Media Center – медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.

Зазначається, що мінування території ЗАЕС російськими окупантами є цілеспрямованим і створює стан небезпеки на ядерному об’єкті.

– За наявною інформацією, росіяни встановили керовані і некеровані протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно Головне управління розвідки оприлюднило схему мінування окупантами Запорізької АЕС.

За даними української спецслужби, у технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Загарбники переважно використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100 та МОН-200.

Фото: Енергоатом

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