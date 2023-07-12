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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росіяни мінують технічні приміщення та машинні зали Запорізької АЕС

Окупанти на ЗАЕС

Російські військові мінують об’єкти на території Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Military Media Center – медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.

Зазначається, що мінування території ЗАЕС російськими окупантами є цілеспрямованим і створює стан небезпеки на ядерному об’єкті.

– За наявною інформацією, росіяни встановили керовані і некеровані протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно Головне управління розвідки оприлюднило схему мінування окупантами Запорізької АЕС.

За даними української спецслужби, у технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Загарбники переважно використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100 та МОН-200.

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Фото: Енергоатом

Війна в Україні, ЗАЕС, Російська агресія
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