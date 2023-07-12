Росіяни мінують технічні приміщення та машинні зали Запорізької АЕС
Російські військові мінують об’єкти на території Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє Military Media Center – медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.
Зазначається, що мінування території ЗАЕС російськими окупантами є цілеспрямованим і створює стан небезпеки на ядерному об’єкті.
– За наявною інформацією, росіяни встановили керовані і некеровані протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції, – йдеться у повідомленні.
Нещодавно Головне управління розвідки оприлюднило схему мінування окупантами Запорізької АЕС.
За даними української спецслужби, у технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.
Загарбники переважно використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100 та МОН-200.
Фото: Енергоатом
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