Вибиті старовинні вітражі та посічені меблі ХІХ ст. В Одесі зазнав руйнувань Будинок вчених
Внаслідок нічного ракетного удару РФ по Одесі зазнав руйнувань Будинок вчених, що є пам’яткою архітектури XIX століття.
Вибуховою хвилею у садибі, де колись жив одеський меценат граф Михайло Толстой, повибивало практично всі старовинні вітражі, скалками пошкоджено меблі часів XIX століття.
У внутрішньому дворику уламками посічені дерева, серед них і знаменитий платан західний.
На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, розташованого на літній території.
Відомо, що у Будинку вчених також знімали частину епізодів культового радянського фільму Д’Артаньян і три мушкетери, а також гумористичний проєкт Джентльмен-шоу.
Одеські історики й волонтери домовилися з директором Будинку вчених, щоб розпочати там прибирання, збір та фіксацію усього, що можна буде відреставрувати, написав у своєму Facebook історик Олександр Бабіч.
Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські окупанти випустили по Одещині щонайменше п’ять видів ракет усіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.
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