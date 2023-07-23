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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вибиті старовинні вітражі та посічені меблі ХІХ ст. В Одесі зазнав руйнувань Будинок вчених

Вибиті старовинні вітражі та посічені меблі ХІХ ст. В Одесі зазнав руйнувань Будинок вчених
Фото: Факти ICTV

Внаслідок нічного ракетного удару РФ по Одесі зазнав руйнувань Будинок вчених, що є пам’яткою архітектури XIX століття

Вибуховою хвилею у садибі, де колись жив одеський меценат граф Михайло Толстой, повибивало практично всі старовинні вітражі, скалками пошкоджено меблі часів XIX століття. 

У внутрішньому дворику уламками посічені дерева, серед них і знаменитий платан західний. 

На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, розташованого на літній території.

Відомо, що у Будинку вчених також знімали частину епізодів культового радянського фільму Д’Артаньян і три мушкетери, а також гумористичний проєкт Джентльмен-шоу.

Одеські історики й волонтери домовилися з директором Будинку вчених, щоб розпочати там прибирання, збір та фіксацію усього, що можна буде відреставрувати, написав у своєму Facebook історик Олександр Бабіч.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські окупанти випустили по Одещині щонайменше п’ять видів ракет усіх видів базування – КалібриОніксиХ-22Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

Унаслідок масованої атаки росіян по Одесі та області загинула одна людина, ще 22 поранено, зокрема чотирьох дітей. Із-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали жінку, яка дивом вижила.

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