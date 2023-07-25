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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Хвиля ударів РФ по Одесі та портах: у британській розвідці назвали можливу причину

РФ пошкодила зернові термінали в Одесі

Війська РФ з 18 липня наростили кількість атак по Одесі та портовій інфраструктурі на Півдні України, використовуючи як ракети, так і дрони.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначили, що під час цих ударів окупанти застосовують “незвичну кількість” ракет AS-4 KITCHEN (Х-22), які важать понад 5 тонн і початково призначалися для знищення авіаносців.

У розвідці нагадали, що під час ударів зазнали руйнувань кілька зерносховищ у порту міста Чорноморськ, а також історичний центр Одеси. А 24 липня агресор запустив дрони-камікадзе по портовій інфраструктурі Дунаю, “приблизно за 200 м від кордону з Румунією”.

Британська розвідка звертає увагу, що в період із серпня 2022-го по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від ударів по інфраструктурі портів на Півдні України.

– Оскільки Росія відмовилася відновити угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по об’єктах в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військове спорядження в цих районах, – наголошує відомство.

У розвідці уточнили, що від початку повномасштабної війни ракетні атаки РФ характеризуються поганою розвідкою і неефективним процесом вибору цілей.

Як відомо, РФ зірвала продовження Чорноморської зернової ініціативи, дія якої завершилася 17 липня. Після цього російські окупанти здійснили серію атак на Одесу, а також на одеські порти на Чорному морі та Дунаї.

Агресор цілеспрямовано вдарив по зернових терміналах у портах Одеси та Чорноморська, завдавши суттєвої шкоди інфраструктурі та знищивши десятки тонн зерна.

21 липня РФ завдала удару по зерносховищу одного з сільськогосподарських підприємств в Одеській області, знищивши 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А в ніч на 24 липня війська РФ атакували дронами-камікадзе Shahed-136 портову інфраструктуру Дунаю.

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Фото: Мінвідновлення

Війна в Україні, Велика Британія, Дрони, Одеса, Ракетні удари Росії, Розвідка, Чорноморська зернова ініціатива
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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