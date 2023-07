Хвиля ударів РФ по Одесі та портах: у британській розвідці назвали можливу причину

Війська РФ з 18 липня наростили кількість атак по Одесі та портовій інфраструктурі на Півдні України, використовуючи як ракети, так і дрони.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначили, що під час цих ударів окупанти застосовують “незвичну кількість” ракет AS-4 KITCHEN (Х-22), які важать понад 5 тонн і початково призначалися для знищення авіаносців.

У розвідці нагадали, що під час ударів зазнали руйнувань кілька зерносховищ у порту міста Чорноморськ, а також історичний центр Одеси. А 24 липня агресор запустив дрони-камікадзе по портовій інфраструктурі Дунаю, “приблизно за 200 м від кордону з Румунією”.

Британська розвідка звертає увагу, що в період із серпня 2022-го по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від ударів по інфраструктурі портів на Півдні України.

У розвідці уточнили, що від початку повномасштабної війни ракетні атаки РФ характеризуються поганою розвідкою і неефективним процесом вибору цілей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 July 2023.

