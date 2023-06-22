Україна може припинити транзит російського газу в Європу до кінця 2024 року – Галущенко

Уже до кінця 2024 року може припинитися транзит російського газу через територію України до Європи. Шанси на продовження транзитного контракту невеликі.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю виданню Financial Times.

Він зазначив, що одна з останніх “артерій”, якою російський газ надходить до Європи, може бути перекрита до кінця 2024 року, оскільки завершиться термін дії контракту між Україною та російським Газпромом. На маршрут через українську газотранспортну систему припадає майже 5% всього імпорту газу до Європи.

За словами Галущенка, шанси, що Київ та Москва домовляться про продовження п’ятирічного транзитного контракту, підписаного у 2019 році, невеликі.

– Я дійсно не можу уявити, як це може бути на двосторонній основі. Я можу сказати вам, що ми готуємо нашу систему до скорочення поставок, – наголосив Галущенко.

Рішення Москви скоротити торік постачання газу до Європи спровокувало енергетичну кризу, зростання інфляції та підвищення вартості життя в європейських країнах. На тлі перекриття деяких маршрутів українська ГТС є одним із двох газопроводів, якими продовжуються поставки російського газу, хоч і в зменшених обсягах.

Без транзитного маршруту з України єдиним трубопроводом з РФ, який постачатиме газ до Європи, був би Турецький потік. На нього в травні припадало менш ніж 3% газового імпорту.

За оцінкою консалтингової компанії ICIS, у травні Австрія отримувала через Україну близько половини імпорту російського газу, а Словаччина – аж 95%.

Галущенко вважає, що Європа буде відносно готова до подальшого скорочення поставок, оскільки в минулому їй доводилося пристосуватися до аналогічних ситуацій. Європейські країни знижували попит і шукали альтернативні джерела імпорту, такі, як скраплений природний газ.

– Це перше підтвердження з боку Києва, що контракт, ймовірно, завершиться наприкінці наступного року, – наголошує FT.

Хоча Галущенко припустив, що європейські політики можуть запропонувати перегляд контракту і стати посередниками, як це було в 2019 році, аналітики вважають такий сценарій малоймовірним, з оглядну на складні перспективи переговорів із Москвою.

У Єврокомісії відмовилися коментувати, чи ініціюють переговори з РФ щодо продовження транзитного контракту.

Видання пише, що втрата навіть невеликого відсотка поставок газу може спровокувати зростання цін на всьому континенті, враховуючи обмеженість світових газових ринків. Водночас очікується зростання поставок скрапленого природного газу з 2025 року, коли будуть запущені великі проєкти в Катарі та США.

Чинний контракт, підписаний у грудні 2019 року, передбачав, що Газпром повинен прокачувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік, виплачуючи за це по $7 млрд. Однак наразі РФ постачає лише близько 12 млрд кубометрів на рік та недоплачує за користування трубою.

За даними FT, якщо транзитний контракт не буде продовжено, Газпром технічно все ще міг би користуватися українською ГТС, бронюючи потужності прокачування газу на аукціоні за загальноєвропейськими правилами.

Джерело : Financial Times

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