Незаконне збагачення на понад 188 млн грн: ДБР затримало колишнього одеського військкома
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Офісом генпрокурора затримали колишнього голову Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні під час війни.
Про це повідомили в ДБР.
У суботу, 22 липня, правоохоронці оголосили Борисову про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.
Колишній посадовець намагався ховатися від слідства – змінював номери телефонів, автомобілів, місце проживання тощо. Пошуки чоловіка тривали два дні, зрештою його затримали у Києві.
З огляду на намагання колишнього голови ТЦК сховатися від правосуддя, Держбюро розслідувань проситиме суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.
ДБР зібрало величезний масив доказової бази проти Євгена Борисова, а також вивчило матеріали журналістів, які також провели своє розслідування. Вивчатимуться і матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.
Нагадаємо, що раніше журналісти Української правди провели своє розслідування та дізналися, що мати військкома у 2022 році стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Та, окрім закордонної нерухомості, цьогоріч жінка придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.
Правоохоронці теж виявили факти незаконного збагачення родини військкома. Так, його теща впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку (Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser), проте відповідних статків на це не мала.
У дружини Борисова з’явилося офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок. Хоча у неї також відповідних грошей на купівлю нерухомості та авто немає.
Тож колишнього одеського військкома підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- у набутті активів, вартість яких понад 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і які перевищують законні доходи (ст. 368-5 КК України);
- у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (ч. 5 ст. 407 КК України);
- в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).
Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик