Незаконне збагачення на понад 188 млн грн: ДБР затримало колишнього одеського військкома

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Офісом генпрокурора затримали колишнього голову Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні під час війни.

Про це повідомили в ДБР.

У суботу, 22 липня, правоохоронці оголосили Борисову про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Колишній посадовець намагався ховатися від слідства – змінював номери телефонів, автомобілів, місце проживання тощо. Пошуки чоловіка тривали два дні, зрештою його затримали у Києві.

З огляду на намагання колишнього голови ТЦК сховатися від правосуддя, Держбюро розслідувань проситиме суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

ДБР зібрало величезний масив доказової бази проти Євгена Борисова, а також вивчило матеріали журналістів, які також провели своє розслідування. Вивчатимуться і матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.

Нагадаємо, що раніше журналісти Української правди провели своє розслідування та дізналися, що мати військкома у 2022 році стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Та, окрім закордонної нерухомості, цьогоріч жінка придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Правоохоронці теж виявили факти незаконного збагачення родини військкома. Так, його теща впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку (Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser), проте відповідних статків на це не мала.

У дружини Борисова з’явилося офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок. Хоча у неї також відповідних грошей на купівлю нерухомості та авто немає.

Тож колишнього одеського військкома підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

у набутті активів, вартість яких понад 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і які перевищують законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Джерело : ДБР

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