Листопад, 03 в 14:31

У четвер, 3 листопада, Верховна Рада України достроково позбавила депутатських мандатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського.

Про це поінформував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк. За його словами, постанову про припинення повноважень Васильковського підтримали 292 нардепи, а Рабіновича – 304.

За словами Железняка, раніше обидва вже колишні нардепи були позбавлені громадянства України указом президента Володимира Зеленського.

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– Сьогодні парламент дострокове припинив повноважень народних депутатів Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича, яких 18 липня 2022 року указом президента № 502/2022 було позбавлено громадянства України, – зазначив він.

Тепер у Верховній Раді залишилося 417 нардепів.

Як відомо, Вадим Рабінович був членом фракції Опозиційна платформа – За життя. Після початку повномасштабної війни фракцію ОПЗЖ у парламенті ліквідували, а діяльність відповідної проросійської партії в Україні заборонили.

Членом фракції ОПЗЖ був, зокрема, і кум Путіна Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді. Як наголошували в Службі безпеки, ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора РФ щодо України та завдавала суттєвої шкоди інтересам нашої держави.

Ігор Васильковський був нардепом від фракції Слуга народу. Раніше ЗМІ повідомляли про начебто наявність у нього громадянства Болгарії.

У липні цього року з’явилася інформація, що президент Володимир Зеленський позбавив низку осіб громадянства України. До списку потрапили Геннадій Корбан, бізнесмен Ігор Коломойський, а також Вадим Рабінович та Ігор Васильковський.

На сайті президента цього указу досі немає. Як пояснював секретар РНБО Олексій Данілов, такі документи можуть не публікуватися, оскільки вони містять персональні дані.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка, Чесно