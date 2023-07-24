Годжес назвав зброю, яка змусить тікати з Криму Чорноморський флот РФ
Сили оборони України намагаються зробити окупований Крим непридатним для російських військових і для цього Україні потрібне далекобійне озброєння.
Про це заявив колишній командувач американськими силами в Європі генерал у відставці Бен Годжес.
Він зауважив, що з боку США було б розумно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.
Годжес підкреслив, що ракети ATACMS змусять чорноморський флот Росії передислокуватися з окупованого Криму до Новоросійська.
– Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ. Було б розумно, якби ми допомогли їм з ATACMS тощо. Чорноморський флот буде змушений передислокуватися до Новоросійська, – написав він у Twitter.
До речі, про важливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS говорив і головний редактор видання Defense Express Олег Катков, він зазначив, що ця зброя здатна знищити авіабази РФ.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик