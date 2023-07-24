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Годжес назвав зброю, яка змусить тікати з Криму Чорноморський флот РФ

Генерал Бен Годжес
Фото: Getty Images

Сили оборони України намагаються зробити окупований Крим непридатним для російських військових і для цього Україні потрібне далекобійне озброєння.

Про це заявив колишній командувач американськими силами в Європі генерал у відставці Бен Годжес.

Він зауважив, що з боку США було б розумно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Годжес підкреслив, що ракети ATACMS змусять чорноморський флот Росії передислокуватися з окупованого Криму до Новоросійська.

– Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ. Було б розумно, якби ми допомогли їм з ATACMS тощо. Чорноморський флот буде змушений передислокуватися до Новоросійська, – написав він у Twitter.

До речі, про важливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS говорив і головний редактор видання Defense Express Олег Катков, він зазначив, що ця зброя здатна знищити авіабази РФ.

Бен Годжес, Війна в Україні, Військова техніка, Крим
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