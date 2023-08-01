Податки для ФОП, кредити на житло та нові правила для ВПО: що зміниться з 1 серпня

Із 1 серпня в Україні відбудеться низка важливих змін у різних сферах. Йдеться, зокрема, про податки для ФОП, виплати допомоги внутрішнім переселенцям, пільгові кредити на житло, нові правила поповнення банківських карток.

До яких змін готуватися українцям в останній місяць літа – далі в матеріалі.

Скасування 2% податку для ФОП

З 1 серпня скасовується 2%-й єдиний податок для фізичних осіб-підприємців (ФОП):

Платники зможуть у заяві вказати, на яку систему оподаткування хочуть перейти. Без такої заяви підприємця автоматично переведуть на систему, на якій той перебував до запровадження 2%-го пільгового податку.

Новостворені ФОП, які після реєстрації обрали 2% єдиного податку, автоматично вважатимуться платниками податку третьої групи (ставка 5%).

Тим, хто цього року перейшов із 2%-го єдиного податку на загальну систему оподаткування, нададуть право повторно в 2023 році перейти на спрощену систему за власним вибором.

Крім того, з 1 серпня частково скасовується мораторій на податкові перевірки. Це стосується лише підакцизних товарів (тютюн, алкоголь, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

А з 1 жовтня повернуть відповідальність за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Для прифронтових територій зберегли право добровільної сплати єдиного податку та ЄСВ.

Зміни для ВПО

З 1 серпня частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО) припинять платити допомогу на проживання від держави. Йдеться про громадян, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих, документально підтверджених причин (обґрунтованими причинами вважаються службове відрядження, стажування, лікування, реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини);

фактично повернулися до свого місця проживання;

відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

засуджені за злочини проти основ національної безпеки України.

Для всіх інших ВПО, які зараз отримують допомогу, з 1 серпня її автоматично продовжать ще на шість місяців – до кінця січня 2024 року:

для осіб з інвалідністю та дітей – у розмірі 3 тис. грн на місяць;

для інших осіб – 2 тис. грн.

Новим отримувачам допомоги, починаючи з 1 серпня, її також призначатимуть на шість місяців.

А з 1 вересня право на виплати втратить ще частина громадян. Наприклад, ті, хто придбав автомобіль, якому менше від 5 років, або нерухомість на суму понад 100 тис. грн; які мають на депозитному банківському рахунку понад 100 тис. грн; купували іноземну валюту чи банківські метали на суму понад 100 тис. грн; мають у власності житло на неокупованих територіях, де не ведуться бойові дії.

У Кабміні запланували верифікацію виплат для ВПО, щоб допомогу отримували лише ті громадяни, які дійсно її потребують.

Виплати до Дня Незалежності

Українські ветерани та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, до 24 серпня – Дня Незалежності України – отримають від держави разову грошову виплату.

Йдеться про суму від 450 грн до 3,1 тис. грн.

Розмір разової виплати визначено окремо для кількох категорій громадян:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в’язнів концтаборів, гетто (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років і які були визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва): I група ‒ 3 100 грн; II група ‒ 2 900 грн; III група ‒ 2 700 грн.

Для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів, гетто (яким на той момент не виповнилося 18 років), для дітей, які народилися в місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн.

Для громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 100 грн.

Для членів сімей загиблих/померлих ветеранів війни, дружин чи чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружин/чоловіків померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, – 650 грн.

Для членів сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України – 1 000 грн.

Для учасників війни та колишніх в’язнів концтаборів (гетто, інших місць примусового тримання), громадян, яких насильно вивезли на примусові роботи, для дітей партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Із 18 серпня в Україні буде продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 діб – до 15 листопада 2023 року.

Відповідні укази президента нещодавно затвердила Верховна Рада. Це вже восьма пролонгація воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабної війни.

Зміни для військових: переведення строковиків у мобілізовані

З 1 серпня набуде чинності норма, згідно з якою військовослужбовці строкової служби за їхнім бажанням можуть бути переведені в категорію мобілізованих.

Йдеться про строковиків:

термін військової служби яких закінчився під час воєнного стану, але його продовжено понад встановлені строки;

які під час воєнного стану відслужили не менше шести місяців.

Як відомо, під час воєнного стану призов на строкову військову службу в Україні не проводиться. Згідно із законодавством, строковики, у яких закінчився термін служби у цей період, залишаються в армії (їхню військову службу продовжено понад встановлені строки).

Тепер їм дають право вибору: залишатися на строковій службі або ж перейти на військову службу за мобілізацією.

В Україні раніше визначили розміри додаткових виплат, які військовослужбовці будуть отримувати і в серпні:

від 30 тис. до 100 тис. грн щомісяця – військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях і виконують інші бойові (спеціальні) завдання;

по 100 тис. грн щомісяця пораненим, котрі перебувають на стаціонарному лікуванні, полоненим, зниклим безвісти, інтернованим;

100 тис. грн – військовим, які загинули, захищаючи Україну (за місяць, у якому воїн загинув/помер);

6 тис. грн щомісяця – військовослужбовцям строкової військової служби;

2 350 грн щомісяця – курсантам;

від 15 тис. до 30 тис. грн щомісячно – військовим, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах, центрах, підрозділах.

Кабінет міністрів мав визначити чіткі умови та порядок нарахування цих виплат до кінця липня.

Нові правила поповнення банківських карток

Від 1 серпня в Україні почне діяти новий алгоритм для внесення готівки через термінали самообслуговування. Йдеться про операції із поповнення банківських карток.

Тепер під час внесення готівки через термінал для її зарахування на рахунок потрібно буде ввести та верифікувати свій номер мобільного телефону.

Процедура передбачає кілька кроків:

потрібно ввести номер мобільного телефону на екрані терміналу;

на цей номер надійде одноразовий пароль (через смс-повідомлення чи телефонний дзвінок);

його потрібно ввести на екрані терміналу, що підтвердить згоду на виконання платіжної операції;

після цього можна отримати квитанцію.

Нові вимоги не поширюються на такі платежі через термінали, як:

сплата за комунальні послуги, квартплату, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, інтернет, охорону;

оплата квитків на потяги (зокрема приміські);

оплата проїзду в міському та приміському транспорті (включно з електронними квитками);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення карток (проїзних і транспортних) для проїзду в міському та приміському транспорті;

сплата до бюджету податків, штрафів, зборів, адміністративних послуг та інших платежів.

Кредити на житло під 7%

Із 1 серпня стартує новий етап програми доступного іпотечного кредитування єОселя.

Кредит на житло даватимуть під 7% річних. Подати заявку зможуть:

ветерани війни та члени їхніх сімей;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

внутрішні переселенці (ВПО);

інші громадяни України, які не мають власного житла, або у власності яких – менш ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (за винятком житла на тимчасово окупованих територіях).

Для таких людей буде діяти пільгова річна ставка 7% (у гривні). Перший внесок – від 20%. Кредити надаватимуть терміном до 20 років.

Придбати можна буде квартиру в будинку, який ще будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Із 1 серпня починається прийом заяв на іпотеку через застосунок Дія.

Програма єОселя працює з жовтня 2022 року. На першому етапі доступні кредити під 3% отримували військові, правоохоронці, вчителі, медики та науковці. Для цих категорій громадян така можливість зберігається.

Заяви на компенсацію за знищене житло

Із 15 серпня має розпочатися розгляд заяв на компенсацію за знищене під час війни житло.

Власники зруйнованого житла зможуть подати заяву в електронній формі через застосунок Дія. Кабмін рекомендував місцевій владі забезпечити їхній розгляд з 15 серпня.

Це буде друга черга державної програми єВідновлення. Власники знищеного житла отримають:

кошти для будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку;

житлові сертифікати на купівлю квартири чи приватного будинку в будь-якому населеному пункті.

Людина сама обиратиме, де хоче придбати житло, зможе зробити це як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості, або ж інвестувати в будівництво нової квартири.

Досі кошти на швидкий ремонт (до 200 тис. грн) отримували власники пошкодженого житла, а не зруйнованого.

Кабмін також працює над механізмом компенсації для громадян, які відремонтували пошкоджене житло власним коштом.

Що буде з тарифами

В Україні на час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення заборонено підвищувати тарифи на розподіл природного газу, опалення та гарячу воду.

• Газ

Тож компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану Фіксований для побутових споживачів до 1 травня 2024 року. Її клієнти (понад 90% усіх споживачів) у серпні й надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр.

Інші газопостачальні компанії також продовжили до 1 травня річні тарифні пропозиції: кубометр блакитного палива коштує від 7,70 до 9,99 грн.

• Електрика

Вартість електроенергії для населення на початку літа зросла до 2,64 грн за кВт. Такою вона буде і в серпні.

Новий тариф для побутових споживачів діятиме щонайменше до кінця 2023 року.

Щоб платити менше, можна перейти на зонні тарифи, встановивши спеціальний лічильник. Йдеться про окремі тарифи на електрику для денних і нічних періодів доби.

• Водопостачання

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення мали зрости ще з 1 липня в середньому на 32%. Їх підвищили для 34 водоканалів.

Втім, підвищення не відбулося: після заклику уряду та критики президента НКРЕКП скасувала рішення.

Тож із 1 серпня тарифи на водопостачання та водовідведення для українців зростати не будуть.

У Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анонсували консультації з Кабінетом міністрів для “напрацювання справедливого соціального рішення”.

Чи зміняться пенсії з 1 серпня

У серпні не передбачено нових індексацій пенсії.

Цього року було вже три етапи підвищення пенсійних виплат: індексація з 1 березня, перерахунок для працюючих пенсіонерів у квітні та індексація спеціальних пенсій для науковців, держслужбовців і працівників органів місцевого самоврядування в липні.

З 1 серпня розмір пенсій не зміниться, за винятком громадян, яким виповниться 70, 75 чи 80 років. Вони отримають щомісячну доплату до пенсії в розмірі до 300 грн, до 456 грн та до 570 грн відповідно.

Мінімальна пенсія на весь рік встановлена на рівні 2093 грн.

Виплати постраждалим через підрив Каховської ГЕС

У серпні триватиме прийом заяв на одноразову грошову допомогу для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.

Йдеться про громадян із підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей. Кожен постраждалий може отримати від держави 5 тис. грн.

Для цього потрібно до 31 серпня включно звернутися із заявою до органів соцзахисту. Кошти можна буде отримати як через Укрпошту, так і через банки.

На допомогу можуть претендувати громадяни, які:

на момент підриву ГЕС проживали/були зареєстровані/задекларовані в населених пунктах у районах підтоплень;

після 6 червня (дня теракту на ГЕС) перемістилися з тимчасово окупованих територій Миколаївської та Херсонської областей, розташованих у зоні підтоплень.

Одноразову виплату не призначатимуть тим, хто проживав на території підтоплення, але вже переїхав до інших громад, зареєструвався там як ВПО й отримує щомісячну грошову допомогу на проживання.

До €25 тис. на розвиток бізнесу

В Україні запустили грантову програму для українських підприємців.

Загальний бюджет програми становить €750 тис. Серед усіх поданих заявок оберуть 30 компаній, які мають чіткий план використання коштів івідповідають критеріям.

Вони отримають по €25 тис. на розвиток бізнесу (в межах програми Євросоюзу та уряду Німеччини EU4Business).

Подати заявку потрібно до 18:00 п’ятниці, 25 серпня 2023 року, за посиланням. Для участі потрібно відповідати низці вимог:

мати зареєстроване ТОВ;

не вести бізнес у РФ, Білорусі, інших підсанкційних країнах, а також на тимчасово окупованих територіях;

мати від 11 до 100 найманих працівників;

заробляти на рік не більш ніж €10 млн, не мати боргів і не бути банкрутом;

розробляти інноваційні продукти або мати потенціал працювати на експорт.

Електронна черга для автобусів на кордоні

В Україні розширюють можливості електронної черги для перетину кордону (сервіс єЧерга).

В серпні стартує тестування цієї послуги для автобусів. Для початку її запустять на пункті пропуску Ягодин – Дорогуськ.

З 1 серпня водіям потрібно буде зареєструвати автобус у системі єЧерга та прибути на кордон у час, зазначений у маршруті. Поки що це стосується лише регулярних рейсів.

Запис до електронної черги для автобусів стартував з 31 липня на сайті echerha.gov.ua. Щоб забронювати місце, потрібно: натиснути опцію Стати в чергу, обрати Автобус, після чого заповнити поля і підтвердити запис.

Раніше послуга запрацювала для вантажівок. У планах – запустити сервіс і для легкових автомобілів.

Прозорі іспити для водіїв

У серпні буде розширено пілотний проєкт із забезпечення прозорості іспитів для водіїв у сервісних центрах МВС.

Він стартував у червні в чотирьох областях (Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській). Після посилення контролю лише кожен четвертий там зміг із першого разу скласти іспити для отримання посвідчення водія.

А з 3 серпня проєкт розширять ще на чотири регіони:

Рівненську область (міста Рівне, Сарни);

Житомирську область (село Довжик біля Житомира, місто Коростень);

Кіровоградську область (міста Кропивницький, Олександрія);

Сумську область (міста Суми, Конотоп).

Там з’являться по чотири камери відеофіксації та запис звуку в класах для теоретичних іспитів. В автомобілях сервісних центрів МВС для практичних іспитів на категорію В збільшать кут огляду. Тобто “сліпих зон” більше не буде.

Нові потяги на Захід України

Укрзалізниця запускає поїзд №227/228 з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні, щоб “посилити гірський напрямок”.

Новим рейсом можна буде скористатися з 6 серпня. Поїзд вирушатиме з Києва по парних днях о 21:42, а до пункту призначення прибуватиме о 10:46.

Зворотно потяг вирушатиме з Ясіні по непарних днях о 16:54, починаючи з 7 серпня. Прибуття до Києва – о 08:10 (по 16 серпня), о 10:33 (з 18 серпня по 12 вересня).

Крім того, 1 серпня вирушить у перший рейс додатковий регіональний поїзд №827/828 зі Львова до Мукачева.

Час відправлення зі Львова – 07:35, а прибуття до Мукачева – о 12:07. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:30 і прибуде до Львова о 18:45. В УЗ попередили, що 3, 8, 10, 17, 24 та 31 серпня він не курсуватиме.

Поїзд обладнано спеціальними велостійками у першому та останньому вагонах, тобто можна зручно подорожувати з велосипедом.

Квитки можна придбати в застосунку, чат-боті, на сайті Укрзалізниці та в касах вокзалів.

Фото у паспорті

До 1 серпня 2023 року потрібно було вклеїти фото у паспорти-книжечки (паспорти громадянина України зразка 1994 року).

Це мали зробити громадяни, яким виповнилося 25 чи 45 років у період з 13 березня 2020-го по 24 січня 2022 року (тобто у період дії карантину через Covid-19).

Якщо людина до 1 серпня не вклеїла фотокартку, паспорт підлягає обміну на ID-картку.

Зарахування до вишів

Не пізніше від 5 серпня будуть оприлюднені рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування на бюджет. Рекомендації для зарахування на контракт нададуть не раніше від 9 серпня.

Списки оприлюднять на інформаційних стендах приймальних комісій, вебсайтах закладів вищої освіти. Інформація надійде і в електронний кабінет вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Не пізніше від 10 серпня відбудеться зарахування абітурієнтів на бюджетну форму навчання, а на контракт – не пізніше від 30 серпня.

Зупинка київського фунікулера

Ще 20 липня фунікулер у Києві закрили на щорічний плановий ремонт. Він триватиме до 22 серпня.

Фунікулер прокладено схилом Володимирської гірки в Києві. Він з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ.

Вихідні у серпні

Українці в серпні відпочиватимуть 8 днів (по суботах і неділях).

На останній місяць літа припадає державне свято – День Незалежності України (це четвер, 24 серпня).

У мирний час українці мали б цього дня додатковий вихідний. Проте під час дії воєнного стану це робочий день.

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