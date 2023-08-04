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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Авіакатастрофа у Броварах: ще двох посадовців ДСНС взяли під варту

падіння гелікоптера у Броварах
Фото: УНІАН

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику ДСНС Андрію Дворнику у справі щодо падіння гелікоптера із керівництвом МВС у Броварах.

Андрій Дворник перебуватиме під вартою до 1 жовтня без права внесення застави.

Його підозрюють у порушенні правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Також суд відправив під варту без права внесення застави в. о. командира частини Володимира Леонова.

Раніше Печерський суд на два місяці арештував начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробку.

Вчора Офіс генпрокурора та ДБР у провадженні про падіння вертольота у Броварах у січні 2023 року, де загинуло вище керівництво МВС України, повідомили про підозри п’ятьом посадовцям ДСНС. А саме:

  • начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку й рятування ДСНС України;
  • в.о. командира частини;
  • заступнику командира з льотної підготовки;
  • командиру авіаційної ескадрильї;
  • начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

На борту гелікоптера ДСНС перебували: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Всі вони загинули.

Під час падіння вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки.

Крім керівництва МВС, у катастрофі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок.

Слідство вважає, що до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеоумови, зокрема вкрай погану видимість над Броварами. Екіпаж гелікоптера не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

Джерело: Укрінформ, Суспільне
Денис Монастирський, ДСНС, Печерський суд
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