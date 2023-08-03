Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: посадовцям ДСНС повідомили про підозри

П’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили про підозри у провадженні про загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ в авіакатастрофі в Броварах у січні 2023 року.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та ДБР.

Нагадаємо, що того дня був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. На борту вертольота перебували: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Про підозру повідомили:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку й рятування ДСНС України;

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці причетні до низки порушень правил безпеки руху та експлуатації гелікоптера, і це призвело до загибелі людей.

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, зокрема розшифрували “чорні скриньки”.

За даними слідства, той гелікоптер перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області й не мав дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні умови, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами. Екіпаж гелікоптера не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Та, попри усе це, ніхто політ не скасував.

Через погану видимість – густий туман – гелікоптер летів на гранично низькій висоті, яка була навіть меншою, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок, та почав здійснювати маневр обльоту – різко піднявся і втратив орієнтування в просторі. Слідчі наголошують, що пілот через відсутність необхідних навичок під час маневру допустив зіткнення із землею.

При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім керівництва МВС у катастрофі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 людина, серед яких 13 дітей, отримали поранення.

Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 статті 276 КК України). Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Джерело : ДБР

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