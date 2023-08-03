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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вершина айсберга: в Офісі генпрокурора озвучили кількість загиблих цивільних з 24 лютого

Маріуполь - поховання загиблих
Фото: Getty Images

Станом на зараз є підтвердження щодо 10 749 загиблих цивільних за час повномасштабної війни в Україні. Однак ця цифра може зрости в рази після деокупації територій, зокрема після звільнення Маріуполя.

Про це розповів керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Окрім загиблих, у матеріалах справ про воєнні злочини РФ також зафіксовано поранення 15 599 людей. Зокрема загинули щонайменше 499 дітей, ще 1 090 – зазнали поранень.

– Розуміємо, що ці цифри – просто вершина айсбергу. Коли деокупуємо наші території, то цифри зростуть в рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, що в самому лише Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих, – наголосив Бєлоусов.

Він підтвердив, що російські окупанти можуть приховувати тіла загиблих, щоб знищити сліди своїх злочинів. І люди вважатимуться безвісти зниклими.

– Завжди буде ризик безвісти зниклих людей. Росіяни ж могли перепоховати, вивезти, а тіла ми не знайдемо… Когось, може, вбили і вивезли в іншу країну, закопали в Росії чи в Білорусі, – пояснив Бєлоусов.

Він висловив сподівання, що українське слідство зможе ідентифікувати принаймні ті тіла, які вдасться знайти. Оскільки завдяки партнерам значно покращилася система ідентифікації.

Як зазначив Бєлоусов, йдеться про більшу кількість лабораторій та потужніші можливості аналізу ДНК.

За оцінкою Інституту масової інформації, за час повномасштабної війни окупанти скоїли в Україні 524 злочини проти журналістів і медіа. Йдеться про вбивства, поранення, зникнення та викрадення журналістів, обстріли телевеж, напади на редакції медіа.

Нещодавно Сполучені Штати передали Україні автономні дрони для документування воєнних злочинів РФ.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Воєнні злочини, загиблі, Офіс генпрокурора
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