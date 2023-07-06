Оборонці Маріуполя та Азовсталі. Україна повернула з російського полону 45 захисників

Україна повернула з російського полону 45 воїнів ЗСУ, серед них нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Цього разу вдалося повернути додому двох офіцерів, 41 з рядових та сержантів, цивільного співробітника Азовсталі та тероборонівця з Херсону.

– Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі. Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них – герой, – написав він.

Єрмак зазначив, що команда Офісу президента разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими продовжує виконувати завдання президента Володимира Зеленського – повернути всіх .

– Ми не зупиняємось. Всі українці мають бути вдома. Будуть. Слава нашим героям! Українці – найвища цінність держави, – наголосив керівник Офісу президента.

Він зазначив, що сьогодні також вдалося повернути додому незаконно вивезених до Росії українських дітей – 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

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