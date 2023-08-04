Виснажені окупанти зламаються від втоми: The Economist пояснив, чому контрнаступ не буде швидким

Військовий стратег сер Лоуренс Фрідман зазначає, що Сили оборони воюють не так, як армія США та союзники. Адже американці показують на полі переважну вогневу міць і панування у повітрі, чого немає в української армії.

Отже, ЗСУ не можуть дозволити собі нову версію бліцкригу, до якої, ймовірно, багато хто звик на Заході, пише The Economist. Це також може означати обрання тактики війни на виснаження.

Вказується, що обмежений успіх, який наразі мають українські сили, здебільшого є результатом дій підрозділів на рівні взводу чи роти, які використовують лісосмуги й невеликі населені пункти для прикриття.

– Альтернативою могло б стати використання слабшої російської оборони на сході навколо зруйнованого міста Бахмут, а потім просування на південь Донбасу. Це було б політично шкідливо для росіян, які вклали стільки крові і зусиль у цей регіон, але менш вигідно для українців зі стратегічної точки зору, – пише видання.

Але додає, що, зосереджуючись зараз на Бахмуті, Україна відволікає частину російських сил з Півдня, і таким чином, можливо, відкриває інші прогалини.

Коли завдадуть головного удару, багато чого залежатиме від того, чи вдасться росіянам організовано відійти з вразливих позицій. Або ж виснажені війська окупантів зламаються від втоми, падіння морального духу, поганого командування і нестачі боєприпасів.

The Economist пише, що це одночасно буде й мірилом ефективності українського виснаження з середини червня, і випробуванням для російського командування, яке ще не оговталося від тріщин, викритих витівками Євгена Пригожина.

– Україна повинна досягти певного успіху до того, як осіння багнюка більше ускладнить можливості наступу. Це потрібно для підняття морального духу українських солдатів і цивільного населення. Це потрібно для підтримки впевненості союзників у тому, що українці зможуть врешті-решт перемогти. І це потрібно для того, щоб переконати автократа в Кремлі в тому, що його можливості будуть тільки погіршуватися, – йдеться у матеріалі.

Аналітики Майкл Кофман і Франц-Штефан Гаді стверджують, що Україні слід допомогти “воювати так, як вона воює найкраще”, а не заохочувати її до мавпування найкращих західних практик.

Джерело : The Economist

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.