Окупанти обстріляли Оріхів на Запоріжжі: знову під ударом житлова багатоповерхівка
Рятувальники Запорізької області ліквідували масштабну пожежу в Оріхові, спричинену ворожими обстрілами.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
6 серпня окупанти обстріляли місто, в одній із дев’ятиповерхівок виникла пожежа. Вогонь охопив квартири з першого по дев’ятий поверхи на площі 1 400 кв. м.
Під час гасіння пожежі російські окупанти знову почали обстрілювати. Тож роботи припинили і відновили після завершення атаки. Пожежу ліквідовано, жертв немає.
7 серпня після опівночі окупанти вчергове атакували місто. Від ворожих снарядів у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа – загорілися квартири з першого по другий поверхи. Площа пожежі – 200 кв. м.
Рятувальники оперативно загасили вогонь.
7 серпня після опівночі росіяни щонайменше двічі вдарили по Херсону – є влучання у житлові будинки.