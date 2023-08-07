Окупанти обстріляли Оріхів на Запоріжжі: знову під ударом житлова багатоповерхівка

Рятувальники Запорізької області ліквідували масштабну пожежу в Оріхові, спричинену ворожими обстрілами.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

6 серпня окупанти обстріляли місто, в одній із дев’ятиповерхівок виникла пожежа. Вогонь охопив квартири з першого по дев’ятий поверхи на площі 1 400 кв. м.

Під час гасіння пожежі російські окупанти знову почали обстрілювати. Тож роботи припинили і відновили після завершення атаки. Пожежу ліквідовано, жертв немає.

7 серпня після опівночі окупанти вчергове атакували місто. Від ворожих снарядів у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа – загорілися квартири з першого по другий поверхи. Площа пожежі – 200 кв. м.

Рятувальники оперативно загасили вогонь.

7 серпня після опівночі росіяни щонайменше двічі вдарили по Херсону – є влучання у житлові будинки.

Джерело : ДСНС

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