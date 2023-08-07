Атака РФ дронами по Харківській і Херсонській областях: 530-й день війни

7 Серпня, 0:43

Подоляк відповів на заяву Пєскова про території України

Немає жодних територій України, які нібито записані у російську Конституції. Є лише тимчасово окуповані території України, які незабаром звільнять від контролю Москви.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, на тимчасово захоплених територіях тривають активні бойові дії, спрямовані на звільнення українських міст і населених пунктів від російської окупації.