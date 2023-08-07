Атака РФ дронами по Харківській і Херсонській областях: 530-й день війни
Подоляк відповів на заяву Пєскова про території України
Немає жодних територій України, які нібито записані у російську Конституції. Є лише тимчасово окуповані території України, які незабаром звільнять від контролю Москви.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, на тимчасово захоплених територіях тривають активні бойові дії, спрямовані на звільнення українських міст і населених пунктів від російської окупації.
Зеленський пояснив, що потрібно Україні для досягнення перемоги
Україні потрібна лише сила та максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна “десь там” та перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність.
Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 6 серпня президент України Володимир Зеленський.
– Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для всіх, хто бореться заради України, – стверджує глава держави.
ЗСУ підтвердили удари по Чонгарському та Генічеському мостах
Збройні сили України підтвердили, що удари по Чонгарському і Генічеському мостах, які було завдано 6 серпня близько 15:00, були здійснені українськими військовими.