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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Атака РФ дронами по Харківській і Херсонській областях: 530-й день війни

Ключові події
00:43
Подоляк відповів на заяву Пєскова про території України
00:07
Зеленський пояснив, що потрібно Україні для досягнення перемоги
00:06
ЗСУ підтвердили удари по Чонгарському та Генічеському мостах
Атака РФ дронами по Харківській і Херсонській областях: 530-й день війни
7 Серпня, 0:43

Подоляк відповів на заяву Пєскова про території України

Немає жодних територій України, які нібито записані у російську Конституції. Є лише тимчасово окуповані території України, які незабаром звільнять від контролю Москви.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, на тимчасово захоплених територіях тривають активні бойові дії, спрямовані на звільнення українських міст і населених пунктів від російської окупації.

7 Серпня, 0:07

Зеленський пояснив, що потрібно Україні для досягнення перемоги

Україні потрібна лише сила та максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна “десь там” та перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 6 серпня президент України Володимир Зеленський.

– Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для всіх, хто бореться заради України, – стверджує глава держави.

7 Серпня, 0:06

ЗСУ підтвердили удари по Чонгарському та Генічеському мостах

Збройні сили України підтвердили, що удари по Чонгарському і Генічеському мостах, які було завдано 6 серпня близько 15:00, були здійснені українськими військовими.

Війна в Україні
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Анастасія Кожушко
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Атака РФ дронами по Харківській і Херсонській областях: 530-й день війни
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