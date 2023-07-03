Domestos, Rexona, Dove. НАЗК внесло корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія не покинула ринок РФ і продовжує сплачувати агресору величезні податки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

– Підставою стало те, що, працюючи в РФ, компанія сплачує значні податки в російський держбюджет, тим самим підтримуючи економіку агресора та роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України, – йдеться у повідомленні.

Unilever належать понад 400 брендів, зокрема: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія та інші.

Зазначено, що у Росії в Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який у 2022 році зріс на 24,9%, порівнюючи з 2021-м, і становить 8,03 млрд євро.

Виторг компанії зріс до 60,1 млрд євро (+14,5%). Продажі Unilever збільшилися у всіх категоріях, а найбільше – косметики (+20,8%).

Зазначено, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Unilever пообіцяла призупинити весь імпорт і експорт своєї продукції до Росії та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Однак за рік війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 млн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року.

Також завдяки отриманому значному прибутку (+91%) ТОВ Юнілевер Русь вдалося збільшити капітал до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році, або на +37%.

Податків до бюджету РФ за 2022 рік ТОВ Юнілевер Русь заплатила близько $50 млн.

Unilever заявляла, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу в РФ, водночас підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси – операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

– Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету Росії допомагають фінансувати війну проти України та можуть у такий спосіб навіть побічно фінансувати якусь групу російських найманців, – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Він додав, що Unilever має покинути Росію зараз, або історія запам’ятає її співучасть у цій війні.

Раніше в Україні внесли Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни. Китайська компанія так і не покинула ринок РФ після повномасштабного вторгнення.

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