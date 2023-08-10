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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Розривають контракти та повертають гроші. Work.ua припиняє співпрацю з компаніями, що працюють у РФ

Робота
Фото: Unsplash

У четвер, 10 серпня українська платформа для пошуку роботи Work.ua заявила, що припиняє співпрацю з компаніями, що не вийшли з російського ринку. 

– Відсьогодні Work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям та брендам, що не вийшли з російського ринку, і розриває з ними всі контракти. Ми також закликаємо інші бізнеси та людей зробити такий крок — відмовитись від будь-якої співпраці з ними, – повідомили на сайті. 

Work.ua розриває контракти на суму понад 5 млн грн на рік. У компанії зобовʼязалася повернути ці гроші їхнім власникам та наголосили, що жодною мірою не хочуть бути причетними до діяльності цих компаній в Україні та світі.

Розривають контракти та повертають гроші. Work.ua припиняє співпрацю з компаніями, що працюють у РФ

Фото: Work.ua

– Ми довго проявляли терплячість. Спочатку вірили, що всі вони скоро теж вийдуть з Росії. Потім, що просто не зрозуміли, й наші топменеджери таки зможуть переконати, показати їм Бучу, показати Маріуполь, показати знищені будинки та смерті… що несе співпраця цих компаній з ворогом на нашу землю. Але ні. Не змогли. Вибір цих компаній – бути з нашим ворогом. То нехай будуть! Лише з ним. Настав час проявити сміливість, – заявив співзасновник та CEO Work.ua Артур Міхно.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що, попри розв’язану Росією руйнівну війну, низка міжнародних компаній надалі продовжують працювати на російському ринку. У зв’язку з цим він закликав світ бойкотувати їх.

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