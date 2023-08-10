Станція на межі блекауту. ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії

Вночі 10 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Про це повідомляє Енергоатом.

В результаті станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

– У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані “гарячий зупин”, який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора, – йдеться у повідомленні.

Тимчасовий виконувач обов’язків виконавчого директора Енергоатома Тарас Ткач повідомив, що в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим природної циркуляції.

– В цьому випадку необхідно терміново розхолодити його за умов відсутності охолоджувальних насосів, – додав він.

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

У Енергоатомі наголосили, що подальша окупація Росією ЗАЕС постійно наближає станцію до катастрофи і закликали повернути її під повний контроль законного оператора.

7 серпня президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції достатньо для безпеки ЗАЕС.

Джерело : Енергоатом

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.