Станція на межі блекауту. ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії
Вночі 10 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.
Про це повідомляє Енергоатом.
В результаті станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).
– У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані “гарячий зупин”, який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора, – йдеться у повідомленні.
Тимчасовий виконувач обов’язків виконавчого директора Енергоатома Тарас Ткач повідомив, що в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим природної циркуляції.
– В цьому випадку необхідно терміново розхолодити його за умов відсутності охолоджувальних насосів, – додав він.
Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.
У Енергоатомі наголосили, що подальша окупація Росією ЗАЕС постійно наближає станцію до катастрофи і закликали повернути її під повний контроль законного оператора.
7 серпня президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції достатньо для безпеки ЗАЕС.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський