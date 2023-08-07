Води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатньо для безпеки станції – Котін

Наразі води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції достатньо для безпеки ЗАЕС. Рівень води не перебуває на критичному рівні.

Про це заявив президент Енергоатому Петро Котін під час брифінгу з журналістами. За його словами, якщо рівень води змінюватиметься, то навряд чи дійде до критичного.

– Тієї води, яка є, вона поки що йде, але буде рівень, на якому вона зупиниться. І цієї води все одно вистачатиме для того, щоб забезпечити безпеку, але не роботу енергоблоків. Усі енергоблоки потрібно зупинити повністю, – запевняє президент Енергоатому.

Він зазначив, що після руйнування Каховської гідроелектростанції навколо ставка-охолоджувача з’явилася велика кількість водойм, звідки можна перекачувати воду.

За словами Котіна, водночас для охолодження станції можна використати ґрунтову воду, яку піднімають через свердловини. Президент Енергоатому стверджує, що коли рівень води стане меншим, тоді її вистачатиме для безпеки станції, проте енергоблоки потрібно зупинити повністю.

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