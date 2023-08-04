Нам по цимбалах, звідки виходила Росія. Данілов заявив, що Україна й надалі постачатиме зерно світу

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо запевнив, що Україна продовжить робити все від неї залежне, щоб забезпечити світ продовольством, попри заяви та погрози Росії.

Він розповів, що зернове питання було одним із ключових сьогоднішньої Ставки, яка тривала майже три години, та зазначив, що постачання зерна світу Україна тримає на контролі й не збирається зупинятися.

Секретар РНБО наголосив, що з Росією не було ніякої угоди, натомість були домовленості з ООН, яка безпосередньо, згідно зі своїм статутом, відповідає за певні процеси, і були певні угоди з Туреччиною, яка має теж вихід у Чорне море.

– Звідки виходила Росія – нам то по цимбалах, тому що ми з ними ніяких відносин з цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне, будемо рухати кораблі з зерном туди, куди вважаємо за потрібне, і ні в кого питати дозволу не збираємось, – сказав він.

За словами Данілова, той факт, що країна-терорист сьогодні тероризує не тільки Україну, а й увесь світ, це більше питання до світу.

– До якої межі вони будуть терпіти ці витребеньки, які робить РФ? Чи залітаючи на територію країни НАТО, зокрема Польщі, спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, які фактично на кордоні Румунії (теж країни НАТО). Коли в них терпець урветься, нам складно сказати, але ми точно будемо робити все від нас залежне, щоб наша їжа була доступна світу, – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 17 липня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із зернової угоди, після чого окупанти почали масово обстрілювати портову та зернову інфраструктуру Одеської області.

За цей час внаслідок ракетних атак по зерносховищах та елеваторах було знищено понад 200 тонн українського збіжжя.

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