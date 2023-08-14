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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет

Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет

Цієї ночі російський ворог тричі атакував Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів та хвилю ракет морського базування типу Калібр.

Про це повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, росіяни запустили в сторону Одеси 15 дронів та вісім крилатих ракет. Наші сили протиповітряної оборони збили усі цілі.

Проте падінням уламків ракет пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побиті припарковані поруч автівки.

Попередньо відомо про трьох постраждалих працівників супермаркету. Їм надають медичну допомогу. Рятувальники ліквідовують вогонь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ОК Південь

Одеська область, Ракетні удари Росії
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